Зуб мамонта нашли в центре Нижнего Новгорода

Археологи раскопали в центре Нижнего Новгорода коренной зуб мамонта. Находку обнаружили в Почаинском овраге. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Артефакт нашли на склоне ближе к улице Рождественской на глубине около двух метров. По оценкам ученых, зуб принадлежит молодому шерстистому мамонту. На фото, прикрепленных к посту, видно, что длина зуба превышает 15 см.

Обнаруженный при раскопках зуб мамонта, фото: телеграм-канал главы Нижегородской области Глебе Никитина

Как показывают исследования, мамонты действительно обитали на Средней Волге, но начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период произошло резкое потепление климата, изменилась растительность.

Останки мамонтов уже находили в регионе. Так, в 30-е годы прошлого века у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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