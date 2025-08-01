В Сеченовском университете научились вычислять пользу грудного молока и выявлять его дефициты

В Сеченовском университете научились просчитывать пользу грудного молока для младенцев. Инновационная методика спектрометрического исследования позволяет точно рассчитать содержание в нем витамина Д и жирных кислот – именно эти вещества влияют на формирование иммунитета ребенка, укрепляют его организм и служат «кирпичиками» для развития головного мозга. Об этом рассказала в преддверии Всемирной недели грудного вскармливания врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Наталья Трифонова.

Материнское молоко – это продукт миллионов лет эволюции, превратившей его в идеальную еду для ребенка, которая не только питает его, но и способствует правильному развитию иммунной системы, мозга и всего организма. В том числе оно содержит уникальные компоненты, критически важные для развития нервной системы. Особое значение имеют некоторые жирные кислоты – докозагексаеновая (Омега-3) и арахидоновая (Омега-6) кислоты. «Они оказывают огромное влияние на развитие головного мозга и глаз. По сути, эти кислоты являются «кирпичиками» для развития головного мозга», – рассказала профессор.

И хотя большинство нутриентов в молоке остаются стабильными благодаря заложенным природой механизмам лактации, все же могут возникнуть дефициты важных веществ. Чтобы понять каких – можно провести исследование. «Содержание определенных витаминов и минералов в грудном молоке напрямую зависит от питания кормящей женщины, от содержания в ее организме витаминов. Но если сделать анализы крови у мамы, мы не получим полную картину – нужно исследовать именно молоко», – отметила Наталья Трифонова.

В Сеченовском центре материнства и детства совместно с Институтом молекулярной тераностики внедрили методику, позволяющую точно определить содержание витамина Д и жирных кислот в грудном молоке. Это высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией. Сначала с помощью специального прибора – хроматографа, – разделяют молоко на различные составляющие. А после изучают их свойства масс-спектрометром – он обнаруживает те или иные молекулы, измеряя их вес.

Технология позволяет с высокой точностью определить уровень витамина Д, индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, включая Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

После того, как станут известны все дефициты, которые есть у кормящей мамы, ей можно подобрать индивидуальную диету, восполняющую недостаток веществ, необходимых для здоровья и развития ребенка. При необходимости врач рассчитывает дозы необходимых добавок для мамы. Ей могут назначить витамин D, Омега-3, йод, В₁₂ и другие микроэлементы. «Важно, чтобы они хорошо усваивались, а для этого надо сочетать их с определенной диетой, учитывать совместимость с другими веществами, а также состояние пищеварительной системы», – отметила профессор.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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