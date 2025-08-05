Деревья предупреждают об извержении вулкана задолго до его начала

Ещё до того, как начнутся толчки и из кратера поднимется пар, деревья уже знают об этом. Вулканы общаются с ними посредством секретных сигналов. Учёные из НАСА утверждают, что теперь могут из космоса с помощью спутников предсказывать скорое начало изверждения.

Более зелёные листья и пышные кроны могут быть молчаливым предупреждением о пробуждении вулкана под поверхностью. Деревья действуют как живые детекторы, «чувствующие» приближающуюся опасность. Когда вулканическая магма начинает подниматься, на поверхность, среди прочих газов, выделяется углекислый газ. Деревья вокруг вулканов поглощают его, что приводит к их росту. Это явление известно давно, но теперь учёные НАСА могут дистанционно регистрировать эти изменения с помощью спутников из космоса.

Прямые измерения углекислого газа, в отличие от диоксида серы, который также выделяется вулканами, сложно проводить с орбиты. Атмосфера настолько насыщена этим газом, что невозможно определить его источник. Поэтому учёные ищут другие способы обнаружения активности внутри вулкана. Растительность – косвенный, но удивительно точный детектор.

Прогнозирование вулканических извержений во времени – одна из важнейших задач современной науки. Помимо сейсмических датчиков, измерения изменений рельефа и обнаружения газовых выбросов, учёные продолжают искать новые способы понимания поведения «спящих гигантов». Почти 10% населения мира проживает вблизи примерно 1350 действующих вулканов, а это значит, что им приходится сталкиваться не только с угрозой извержений, но и с опасностями в виде лавы, пепла, оползней и даже цунами, вызванных вулканическими взрывами.

Как известно, предотвратить извержения вулканов невозможно. Ранние предупреждения всё ещё несовершенны, хотя вулканологи используют широкий спектр инструментов: от сейсмографов до измерений деформации рельефа и анализа газовых паров. «Не существует универсального сигнала, позволяющего с уверенностью предсказать извержение, – говорит исследователь Флориан Шванднер. – Но мониторинг растительности из космоса может кардинально изменить ситуацию».

Однако этот подход имеет свои ограничения. Не все вулканы покрыты растительностью, а в засушливых или высокогорных районах растительность минимальна. Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, которые могут повлиять на деревья: реакцию на засуху, пожар, болезни или погодные условия. Тем не менее, это важное дополнение к мониторингу, которое может дать ценное дополнительное время в сочетании с другими методами.

Исследование также имеет более широкие экологические последствия. «Нас интересует не только реакция деревьев на вулканический углекислый газ как раннее предупреждение об извержении, но и то, сколько углекислого газа деревья способны поглотить. Это даст нам возможность заглянуть в будущее Земли, когда все деревья на Земле будут подвергаться воздействию высоких концентраций углекислого газа», – заключают исследователи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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