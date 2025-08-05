Южная часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на 2 метра

Южная часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого достигала от 8,7 до 8,8 баллов по шкале Рихтера.

По наблюдениям ученых, Петропавловский куст станций cместился несколько меньше. Эта картина согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге. Это обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском.

Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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