Если не есть колбасу, чипсы и фастфуд, то можно похудеть в два раза быстрее – исследование

Когда дело доходит до потери веса, значение имеет не только количество калорий и сбалансированное питание, но и то, что вы едите.

В частности, предпочтение минимально обработанных продуктов может привести к двукратной потере веса по сравнению с употреблением ультраобработанных продуктов, например, фастфуда, колбас, некоторых сыров, консервации и так далее. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine.

В исследовании 55 человек, разделённых на две группы, соблюдали две разные диеты в течение восьми недель. Обе группы придерживались британских рекомендаций по правильному питанию с точки зрения баланса питательных веществ: жиров, белков, углеводов, соли и клетчатки. Однако в одной диете было мало обработанных продуктов, в другой – много ультраобработанных. Добровольцы получали питание на дому без ограничений в потреблении.

К концу восьмой недели просто в результате перехода на более сбалансированное питание исследователи наблюдали потерю веса на 2% в первой группе и на 1% во второй. Диета с низким содержанием обработанных продуктов также, по-видимому, способствовала контролю аппетита, поскольку в течение дня возникало меньше приступов голода.

По словам исследователей, они получили важную информацию: с одной стороны выяснилось, что можно сочетать потерю веса с употреблением ультраобработанных продуктов. Но при условии, что их потребление должно происходить в соответствии с рекомендациями по питанию, то есть путем ограничения потребления калорий и диверсификации питательных веществ.

С другой стороны, исследование подтверждает важность выбора необработанных продуктов. «Отдавая приоритет продуктам, богатым клетчаткой, таким как фрукты, овощи, бобовые и орехи, и выбирая менее обработанные варианты, например, цельные продукты домашнего приготовления, а не ультраобработанные, вы получаете преимущества с точки зрения уменьшения массы тела», – говорит координатор исследования Рэйчел Баттерхэм.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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