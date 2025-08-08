Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока на 5 см туда и обратно

Сильное землетрясение, произошедшее вблизи Камчатки 30 июля, привело к серьезному движению земной поверхности. Так, Владивосток сместился на 5 см к югу и обратно. Об этом сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Николай Шестаков.

«Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2 350 км, «почувствовали» движения земной поверхности, вызванные камчатским землетрясением. Спустя 10 минут после главного толчка наш город «качнуло» почти на 5 см к югу, а затем на столько же к северу», – рассказал ученый в комментарии ТАСС. Таким образом, город остался на месте.

Также сообщается, что исследователи, благодаря приборам глобального спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS, смогли зарегистрировать, как через 55 секунд после основного толчка началось плавное смещение южной части Камчатки. В течение следующих двух минут горные массивы переместились на два метра в юго-восточном направлении, одновременно опустившись более чем на 30 см.

30 июля около Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого достигала 8,8. Его очаг находился в Тихом океане в 149 км от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения была объявлена угроза цунами. К городу Северо-Курильску на острове Парамушир пришли четыре волны цунами. Высота самой крупной из них, по визуальным оценкам, достигала пяти метров. После землетрясения на Камчатке проснулись сразу несколько вулканов. Согласно прогнозам сейсмологов, афтершоки будут продолжаться не менее месяца.

Владивосток, Наталья Петрова

