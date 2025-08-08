Ученые в лаборатории воспроизвели первые химические реакции после Большого взрыва

Первые химические реакции, произошедшие после Большого взрыва, были впервые воспроизведены в лаборатории в условиях, аналогичных тем, которые были в первобытной вселенной: результат, полезный для реконструкции каскада событий, которые привели к образованию первых звезд, опубликован в журнале Astronomy & Astrophysics исследователями из Института ядерной физики Макса Планка в Германии.

Эксперимент был проведен благодаря уникальному в мире инструменту для изучения молекулярных и атомных реакций в условиях, аналогичных условиям глубокого космоса: это криогенное кольцо для хранения Института Макса Планка в Гейдельберге, кольцевое устройство, используемое для хранения и поддержания высокоэнергетических пучков частиц при температуре на несколько градусов выше абсолютного нуля.

Благодаря этой инфраструктуре исследователи смогли воспроизвести реакции, вызванные первой молекулой первобытной вселенной, ионом гидрида гелия HeH+, образованным в результате слияниянейтрального атома гелия с ионизированным атомом водорода.

Эти реакции проложили путь к образованию молекулы водорода (H2), самой распространенной молекулы во Вселенной и материи, из которой рождаются звезды.



В частности, эксперимент позволил изучить взаимодействия иона гидрода гелия с дейтерием (изотопом водорода с еще одним нейтроном в ядре). Результаты неожиданно показали, что скорость этой реакции не замедлялась при снижении температуры, поэтому она могла быть гораздо более важной, чем ожидалось, для химии первобытной вселенной в фазе охлаждения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

