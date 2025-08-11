На 500.000 км Солнца произошло мощное событие

Быстрый и взрывной выброс плазмы произошел на Солнце, он затронул сразу несколько областей звезды. Об этом сообщает тг-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным лаборатории, всего событие охватило площадь диаметром около 500 тыс. км, что составляет треть видимого солнечного диска. Плазму выбросило в плоскости расположения планет.

Отмечается, что есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли. О том, вызовет ли событие магнитные бури или полярное сияние, будет известно позже.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

