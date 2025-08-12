Билл Гейтс инвестировал в производство масла из углерода

Компания в американском штате Иллинойс производит масло способом, который никто никогда не видел. Без животных, растений или масел. Масло производится из углерода. Билл Гейтс, инвестировавший в экологический проект, заявил, что это масло выглядит, пахнет и имеет вкус классического. За исключением того, что оно производится без полей, удобрений и выбросов, которые неизбежно связаны с традиционным производством.

«Это большой прорыв: возможность производить продукт, который выглядит, имеет вкус и текстуру точь-в-точь как сливочное масло, но без какого-либо участия фермеров», – рассказала CBS News учёный Savor Джордан Бейден-Чарльз. И без сложного списка ингредиентов, который среднестатистический человек даже не сможет выговорить. «По сути, это просто жир, вода, немного лецитина в качестве эмульгатора, натуральный ароматизатор и краситель», – добавила она.

Процесс производства масла довольно прост: жиры состоят из цепочек углерода и водорода. Savor берёт углекислый газ из воздуха и водород из воды, нагревает их, окисляет, и в результате получается масса, похожая на воск свечи. На самом деле она состоит из молекул жира, таких же, как те, что содержатся в говядине, сыре и растительных маслах.

Весь процесс не сопровождается выбросами парниковых газов, не требует земли для кормления скота и оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционное производство. «Помимо того, что углеродный след во много раз меньше, потребность в земле примерно в тысячу раз меньше, чем у традиционного сельского хозяйства», – добавляет соучредитель и генеральный директор Savoru Кэтлин Александер.

И самый важный вопрос: какое оно на вкус? «Оно очень вкусное. Я бы не отличил его от обычного масла», – сказал о нём основатель Microsoft Билл Гейтс. Недавно в своём блоге он подтвердил, что является одним из инвесторов Savor, которая также подчёркивает, что не использует в своём производстве пальмовое масло – сырье, которое существенно влияет на вырубку лесов и изменение климата.

По данным Savor, производство жиров и масел из мяса и растений составляет около семи процентов от 51 миллиарда тонн парниковых газов, которые человечество производит ежегодно. Поэтому их метод гораздо более экологичен. В настоящее время компания напрямую сотрудничает с ресторанами, пекарнями и поставщиками продуктов питания.

Москва, Елена Васильева

