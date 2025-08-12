Ученые обнаружили в Чили окаменелость небольшого млекопитающего, которое жило с динозаврами

Исследователи в Патагонии обнаружили окаменелость небольшого млекопитающего размером с мышь, который жил бок о бок с динозаврами и ранее был неизвестен палеонтологам. Об открытии было объявлено на прошлой неделе в статье, опубликованной в британском научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Yeutherium pressor весил от 30 до 40 граммов и жил в позднем меловом периоде, то есть примерно 74 миллиона лет назад. Это самое маленькое млекопитающее, когда-либо обнаруженное в этом регионе Южной Америки.

«Окаменелость состоит из небольшого фрагмента челюсти с моляром, а также коронки и корня двух других моляров», – рассказал агентству AFP Ханс Пушель, руководитель группы ученых из Чилийского университета и чилийского исследовательского центра Millennium Nucleus.

Исследователи обнаружили его в долине реки Рио-де-лас-Чинас в чилийском регионе Магальянес (на юге), примерно в 3000 километрах к югу от Сантьяго.

По словам его первооткрывателей, Yeutherium pressor был млекопитающим, способным откладывать яйца, как современные утконосы, и вынашивать детенышей в сумке, как кенгуру или опоссумы.

Форма зубов указывает на то, что его рацион состоял из относительно твёрдой растительной пищи. Как и жившие в то же время динозавры, это небольшое млекопитающее вымерло в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube