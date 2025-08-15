Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид диаметром в 50 метров пролетит 17 августа рядом с Землей.

Он будет находиться всего в два раза дальше, чем Луна, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно расчетам, астероид пролетит на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли. Это около 770 тысяч километров.

Ученые сообщают: камень является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Пролёт тела большего размера на сравнимом расстоянии, ожидается в этом году ещё лишь однажды, в конце сентября. Астероид был обнаружен только 1 августа этого года, около 2 недель назад. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ.

Камень относится к группе Аполлонов, то есть околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Период обращения объекта вокруг Солнца составляет чуть больше 2 лет. На минимальном от Земли расстоянии объект пройдет 17 августа в 12:03 по московскому времени. Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли. Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера (кратер Бэрринджера), расположенного на территории США.

Москва, Елена Васильева

