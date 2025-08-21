Ученые озадачены: таяние морского льда в Арктике замедляется.

Несмотря на рост температур, анализ, проведенный экспертами Эксетерского университета, показал, что за последние 20 лет таяние льдов в Арктике замедлилось.

С 1979 по 2024 год Арктика теряла лед со скоростью 2,9 миллиона кубических километров за десятилетие.

Однако с 2010 по 2024 год этот показатель снизился до 0,4 миллиона кубических километров за десятилетие – в семь раз меньше.

«Летние ледовые условия в Арктике как минимум на 33% ниже, чем в начале спутниковых наблюдений почти 50 лет назад», – сказал доктор Марк Инглэнд, ведущий автор исследования.

Однако ученые предостерегают от радости по поводу этой новости.

Они считают, что замедление темпов роста носит временный характер и, вероятно, продлится всего 5-10 лет.

Эксперты предупредили, что после его окончания, скорее всего, последует «более быстрое, чем обычно», таяние морского льда.

В своем исследовании ученые проанализировали два набора данных, содержащих спутниковые измерения Арктики с 1979 года по настоящее время.

Команда решила сосредоточиться на сентябре – месяце, когда ледяной покров достигает своего годового минимума.

Их анализ показал, что в период с 2005 по 2024 год площадь морского льда сокращалась на 0,35 и 0,29 млн кв. км за десятилетие соответственно.

Между тем, долгосрочные темпы снижения за период 1979-2024 гг. составили 0,78 и 0,79 млн кв. км за десятилетие (в зависимости от используемого набора данных).

Таким образом, замедление составило 55% и сокращение на 63%, что является самым медленным темпом потерь за любой 20-летний период с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

Заглядывая вперед, исследователи прогнозируют, что вероятность того, что это замедление продолжится еще пять лет, составляет один к двум, а вероятность того, что оно продлится до 2035 года, составляет один к четырем.

Однако они предупреждают, что замедление не будет длиться вечно.

Фактически, когда замедление закончится, темпы потери арктического морского льда могут оказаться на 0,6 млн кв. км за десятилетие быстрее, чем более широкое долгосрочное сокращение.

Исследователи до сих пор не знают, почему произошло замедление, но подозревают, что это связано с «естественными изменениями климата».

