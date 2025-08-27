Что-то случилось: астрономы зафиксировали самый яркий радиовсплеск, исходящий из соседней галактики

Астрономы зафиксировали самый яркий на сегодняшний день быстрый радиовсплеск, исходящий из соседней галактики. Наблюдения за этим явлением – мощной вспышкой радиоволн, длящейся всего около миллисекунды, – могут пролить свет на одно из самых загадочных космических явлений, когда-либо изученных, сообщает CNN.

Быстрые радиовсплески (FRB) были впервые обнаружены в 2007 году, но их точный источник остаётся неизвестным. С момента их обнаружения астрономы отслеживают происхождение всплесков в надежде получить подсказки о том, что их вызывает и передаёт в космосе.

16 марта астрономы наблюдали FRB 20250316A, получивший прозвище «RBFLOAT» (самая яркая радиовспышка всех времен).

Сигнал был прослежен до галактики NGC 4141, расположенной примерно в 130 миллионах световых лет от Земли. Подробности обнаружения, полученного с помощью Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), охотящегося за быстрых радиовсплесков, и его новой, меньшей по размеру группы телескопов, называемых Outriggers, были опубликованы в четверг в журнале The Astrophysical Journal Letters .

«Благодаря аутригерам CHIME мы наконец-то улавливаем эти мимолетные космические сигналы в действии, сужая область их распространения не только до отдельных галактик, но даже до конкретных звездных сред», – заявила ведущий автор исследования Аманда Кук, научный сотрудник из Бантинга, постдокторант Космического института Троттье и физического факультета Университета Макгилла.

После обнаружения всплеска учёные использовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба, чтобы увеличить масштаб изображения места его возникновения. Эти наблюдения подтверждают ведущую теорию о том, что магнетары, или сильно намагниченные остатки мёртвых звёзд, могут быть источником быстрых радиовсплесков. Исследование, посвящённое последующим наблюдениям Уэбба, также было опубликовано в четверг в журнале The Astrophysical Journal Letters .

«Это была уникальная возможность впервые быстро направить мощный инфракрасный датчик JWST на местоположение FRB», – заявил Питер Бланшар, ведущий автор исследования Уэбба и научный сотрудник Гарвардской обсерватории в Центре астрофизики | Harvard & Smithsonian. «И мы были вознаграждены захватывающим результатом: мы видим слабый источник инфракрасного света очень близко к месту, где произошёл радиовсплеск. Это может быть первый объект, связанный с FRB, обнаруженный кем-либо в другой галактике», – отметили ученые.

Новые знания, полученные в ходе обоих исследований, могут также помочь астрономам раскрыть еще одну ключевую загадку, связанную с быстрыми радиовсплесками, определив, имеют ли они повторяющийся характер , подобный космическому сердцебиению, или же существуют различные разновидности радиовсплесков, которые испускают одиночный мощный сигнал, прежде чем затихнуть.

Москва, Елена Васильева

