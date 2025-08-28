На Солнце произошла сильная вспышка: зафиксированы крупные выбросы плазмы

На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

«28 августа в 17:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 11 минут», – уточнили ученые.

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня на Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана.

«Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет», – отмечается в сообщении.

Ученые пояснили, что угрозы для Земли пока не фиксируются.

Москва, Анастасия Смирнова

