российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 августа 2025, 20:04 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

На Солнце произошла сильная вспышка: зафиксированы крупные выбросы плазмы

Архив. Фото: сайт NASA

На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

«28 августа в 17:16 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 11 минут», – уточнили ученые.

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня на Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана.

«Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет», – отмечается в сообщении.

Ученые пояснили, что угрозы для Земли пока не фиксируются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Наука, Россия,