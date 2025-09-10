Ученые нашли планету, наиболее похожую на Землю

Самой похожей на Землю планетой за пределами Солнечной системы может быть Trappist-1e , которая вращается в обитаемой зоне вокруг красного карлика, расположенного на расстоянии 40 световых лет от нас.

Первые наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, указывают на наличие атмосферы, богатой молекулярным азотом, подобной земной.

На это указывают два международных исследования, опубликованных в The Astrophysical Journal Letters .

Обнаруженная менее десяти лет назад планетная система, вращающаяся вокруг звезды TRAPPIST-1, особенно интересна тем, что семь ее планет имеют скалистый состав, и многие из них расположены в обитаемой зоне звезды, что допускает наличие воды на поверхности.

Наблюдения, проведенные до сих пор за планетой TRAPPIST-1d, не выявили никаких следов атмосферы, но у TRAPPIST-1e, похоже, больше шансов, поскольку она расположена на немного большем расстоянии от звезды.

Чтобы узнать больше, исследователи под руководством Нестора Эспиносы из Института науки космического телескопа и Натали Аллен из Университета Джонса Хопкинса использовали спектрограф NirSpec на телескопе Джеймса Уэбба для изучения спектра света, излучаемого звездой TRAPPIST-1 , когда планета TRAPPIST-1e проходила перед ней. Команда искала подсказки, которые могли бы указывать не только на наличие атмосферы, но и на ее состав. Вторая команда под руководством астрофизика Массачусетского технологического института Аны Глидден затем интерпретировала результаты, чтобы понять их значение.

Наблюдения, проведенные во время четырех транзитов планеты перед TRAPPIST-1 («очищенной» от любого загрязнения, вызванного активностью звезды), дали несколько неоднозначные, но, тем не менее, интересные данные. Скорее всего, на планете атмосфера не содержит высокой концентрации углекислого газа, как на Венере и Марсе. Данные также исключают атмосферу, богатую дейтерием (изотопом водорода) с сильными элементами углекислого газа и метана. С другой стороны, спектр кажется соответствующим атмосфере, богатой молекулярным азотом со следами углекислого газа и метана, но для подтверждения этого потребуются дальнейшие наблюдения.

Напомним, что атмосфера Земли состоит примерно из 78% молекулярного азота. Таким образом, если результаты подтвердятся, TRAPPIST-1e может оказаться наиболее похожей на Землю экзопланетой, обнаруженной на сегодняшний день.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube