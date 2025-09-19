Коровы в камуфляже, пьяные летучие мыши и «грандиозный» нарциссизм: в Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарварде определили лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) 2025 года. Ученые опаивали спиртным летучих мышей, кормили пиццей ящериц и создавали идеальный соус для пасты.

Награды удостоились сразу несколько исследований, связанных с алкоголем. Так премия мира досталась ученым из Европы и Великобритании, которые изучали, как небольшое количество спиртного улучшает беглость речи на иностранном языке. Эксперимент проводился с немецкими студентами, изучающими голландский язык, а их диалоги оценивали его трезвые носители.

Премия в области авиации ушла команде исследователей из Израиля, США и Колумбии. Ученые доказали, что под воздействием алкоголя летучие мыши становятся менее координированными, как и люди. Учитывая, что нетопыри и так летают зигзагами, траектории подвыпивших мышей становятся совсем непредсказуемыми.

Японские ученые получили «шнобелевку» по биологии. Исследователи нанесли на коров черно-белый «камуфляж», чтобы выяснить, будут ли их меньше кусать насекомые. Выяснилось, что кровососущие действительно реже атакуют таких животных.

Американский доктор Уильям Бин на протяжении 35 лет вел дневник, где описывал скорость роста одного из своих ногтей. Медик удостоился премии в области литературы. К моменту вручения награды Бин скончался, «шнобелевку» за него получил сын.

Пара ученых из Польши и Австралии изучала вопрос самовосприятия интеллекта нарциссами и получила премию по психологии. Если уверенным в собственной красоте людям говорить о том, что они умные, те очень быстро начинают в это верить, таким образом, проявляется «грандиозный» нарциссизм.

Ученым из Нигерии, Того, Италии и Франции вручили награду в области диетологии. Исследователи установили, что ящерицы радужные агамы предпочитают пиццу «Четыре сыра» вместо охоты за членистоногими.

Американские биохимики удостоились премии в области педиатрии. Они выяснили, что младенцы дольше сосут грудь матери, когда молоко имеет чесночный привкус.

Итальянские ученые стали лауреатами в области физики. Исследователи из Италии совместно с коллегами из других стран Европы нашли идеальное соотношение крахмала к сыру, чтобы соус для пасты cacio e pepe не слипался в комки.

Премия в области химии досталась команде ученых из Израиля и США за исследование «тефлоновой» диеты. Специалисты добавляли в пищу политетрафторэтилен (ПТФЭ) в качестве низкокалорийного наполнителя для чувства сытости. Участвовавшие в эксперименте мыши похудели в соотношении 1:3 за 90 дней.

