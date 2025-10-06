Ученые выяснили, когда и зачем был построен Карнакский храм

Ученые из Саутгемптонского университета провели наиболее полное геоархеологическое обследование Карнакского храма.

Они говорят, что он был построен около 4000 лет назад группой элиты как место поклонения верховному и могущественному богу Амону-Ра.

Это божество, почитавшееся по всему Египту, в то время представляло собой новообразованное слияние «невидимого» бога воздуха Амона и бога солнца Ра.

Автор исследования доктор Бен Пеннингтон, археолог из Саутгемптонского университета, назвал Карнак «самым важным храмом» в этой североафриканской стране.

«Это новое исследование предоставляет беспрецедентные сведения об эволюции Карнакского храма: от небольшого острова до одного из определяющих учреждений Древнего Египта», – сказал он.

Карнакский храм в Египте представляет собой обширную смесь отдельных храмов, пилонов, часовен и других зданий, образующих деревню или «комплекс».

По словам доктора Пеннингтона, потрясающие сооружения из песчаника, известняка и гранита занимают площадь в 200 акров и «чрезвычайно хорошо сохранились».

Археологические исследования на этом месте ведутся уже около 150 лет, но вопрос о возрасте самого раннего пребывания здесь людей долгое время вызывал споры, соощает Daily Mail.

Чтобы узнать больше, доктор Пеннингтон и его коллеги проанализировали 61 образец осадочных пород и десятки тысяч керамических фрагментов, найденных на территории храма и вокруг него.

Это позволило им составить карту того, как менялся ландшафт вокруг этого места на протяжении его истории, и собрать новые доказательства о возрасте Карнакского храма.

По словам группы под руководством археолога доктора Ангуса Грэма из Уппсальского университета в Швеции, это место было непригодно для постоянного проживания примерно до 2520 года до н. э., поскольку его регулярно затапливали бурные воды Нила.

Вместо этого исследователи полагают, что самое раннее заселение Карнака, скорее всего, относится к периоду Древнего царства (ок. 2591-2152 гг. до н. э.) и произошло в результате развития речных русел.

Обнаруженные на месте раскопок керамические фрагменты подтверждают это открытие; самые ранние из них датируются периодом между 2305 и 1980 годами до нашей эры.

По словам экспертов, их выводы положили конец «горячим» спорам вокруг самого раннего заселения и строительства Карнакского храма.

«Существовало два основных конкурирующих аргумента. Во-первых, храм мог быть построен очень рано, около 3000 г. до н. э.», – рассказал доктор Пеннингтон изданию Daily Mail.

«А во-вторых, он, вероятно, датируется более поздним периодом, первым переходным периодом или, возможно, немного раньше, около 2000 г. до н. э.

«Мы пришли к выводу, что более ранняя дата невозможна, а более поздняя дата подтверждается доказательствами».

Карнакский храм расположен менее чем в 500 метрах к востоку от современной реки Нил, недалеко от Луксора, в древнеегипетской религиозной столице Фивы, недалеко от знаменитой Долины царей.

Исследователи утверждают, что земля, на которой он был основан, образовалась, когда речные русла врезались в их русла на западе и востоке, создав остров возвышенной местности, окруженный водой.

Этот возвышающийся остров, немного возвышающийся над окружающей сушей, был удачным выбором, поскольку это, вероятно, было связано с его религиозным значением.

В древнеегипетских текстах эпохи Древнего царства говорится, что бог-творец Амон-Ра проявился в виде возвышенности, выходящей из «озера».

Новое исследование, опубликованное в журнале Antiquity , подводит итог эволюции Карнака «от небольшого острова до одного из определяющих институтов Древнего Египта».

«Деятельность там демонстрирует связь между природной средой и религиозными, функциональными и конструктивными аспектами храма», – заключают авторы исследования.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube