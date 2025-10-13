Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премия Шведского государственного банка по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году присуждена американцу Джоэлю Мокиру, французу Филиппу Агьону и канадцу Питеру Ховитту за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях». Об этом объявил Нобелевский комитет.

Половину премии получил Мокир за «выявление предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса». Вторую половину премии разделили между Ховиттом и Агьоном «за теорию устойчивого роста за счет творческого разрушения».

В заявлении комитета указывается, что ученые удостоены награды за то, что «показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту».

«За последние два столетия, впервые в истории, мир наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объясняют, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», – сказано в сообщении.

«Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Мы должны поддерживать механизмы, лежащие в основе созидательного разрушения, чтобы не скатиться в стагнацию», – заявил Джон Хасслер, председатель Комитета премии по экономическим наукам.

Напомним, Нобелевские премии будут вручены на официальной церемонии в Стокгольме и Осло 10 декабря. В норвежской столице вручат Нобелевскую премию мира.

Стокгольм, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube