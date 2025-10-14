На Земле растет аномалия, угрожающая энергоснабжению и авиации

В магнитном поле Земли обнаружено растущее слабое место. Увеличение площади аномалии может привести к отключению электроэнергии во всем мире и постоянной отмене авиарейсов.

Европейское космическое агентство сообщило о стремительном росте Южно-Атлантической аномалии – слабой зоны магнитного поля Земли, расположенной над Южной Атлантикой. За последние 10 лет ее площадь увеличилась до размеров континентальной Европы и продолжает расширяться в сторону Африки.

Эти изменения могут иметь реальные последствия – к примеру, спутники, пролетающие в этом районе, подвергаются повышенной радиации, что может вызвать сбои в их работе, отключения электроэнергии и повредить критически важное оборудование.

Кроме того, аномалия хоть и остается незамеченной для большинства людей, но способна повлиять на электронную инфраструктуру по всему миру и даже на безопасность авиаперелетов.

