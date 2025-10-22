Ученым запретят общаться с инопланетянами без консультаций с ООН

Международная академия астронавтики (IAA) обновила протокол на случай получения сигнала от внеземных цивилизаций. Ученым нужно передать данные в ООН, а ответить можно будет только после международных консультаций.

Протокол был сформулирован в 1989 году и несколько раз обновлялся. Как сообщили в IAA, пересмотр положений связан с последними достижениями в методологиях поиска, расширением международного участия в проектах SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, или SETI) и растущей сложностью глобальной информационной среды, передает РБК.

В частности, при обнаружении внеземного разума ученый должен приложить все усилия, чтобы факт контакта был подлинным. Необходимо не допускать спекулятивных или неподтвержденных выводов, а также раскрыть всю информацию о подобном факте общественности, научному сообществу и генеральному секретарю ООН.

Ученым прямо рекомендуется не отвечать на сигнал внеземной цивилизации до международных консультаций через ООН и другие структуры. «Конкретные процедуры проведения таких консультаций должны быть изложены в отдельном соглашении, декларации или договоренности, чтобы обеспечить скоординированный и ответственный подход», – говорится в документе. В версии документа от 2010 года речь шла об обязательстве не реагировать на обнаруженный сигнал теми, кто подписал соответствующую декларацию.

Новые правила контактов с инопланетянами были представлены на Международном конгрессе астронавтики – 2025, который в конце сентября – начале октября проходил в Сиднее.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

