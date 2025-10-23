Раньше не было, а теперь есть – в Исландии появились комары

До недавнего времени Исландия занимала привилегированное положение: наряду с Антарктидой, она была одним из немногих мест в мире, где не водились комары. Но теперь всё изменилось. Биологи обнаружили на острове первые особи вида Culiseta annulata, сумевшего адаптироваться к суровым северным условиям.

Примерно в 30 километрах к северу от столицы Рейкьявика энтомологам удалось заманить трёх особей кольчатого комара в ловушку из ткани со сладкой жидкостью. «Похоже, этот вид хорошо приспособлен к более холодному климату, что позволяет ему переносить долгие и суровые зимы, когда температура опускается ниже нуля», – говорит Маттиас Альфредссон, энтомолог из Исландского института естественных наук.

Этот вид комаров распространён в некоторых частях Европы и Северной Африки. Пока неясно, как он попал в Исландию – возможно, приплыл на водном транспорте. Неподалёку находится порт Грундартанги, куда регулярно прибывают партии товаров из Европы. Возможно, имен таком путем насекомое и попало в Исландию. Хотя в стране много болот и прудов, важных для жизни комаров, учёные полагали, что суровый климат не позволит ни одному из видов выжить. Но они ошибались.

По оценкам экспертов, остров нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть Северного полушария, из-за потока теплого воздуха с юга. Только в этом году страна побила несколько рекордов по самым высоким температурам, а в мае был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений с температурой 22,6 градусов по Цельсию. Потепление создает благоприятные условия для обитания комаров, и ареалы, где эти насекомые могут жить и размножаться, расширяются.

Изменение климата влечет и другие последствия, поскольку большее количество комаров означает больший риск передачи таких заболеваний, как малярия или лихорадка денге. В последние годы в Европе также появились случаи тропических инфекций, которые ранее были свойственны исключительно теплым регионам.

Хотя комары в Исландии появились недавно, другие летающие насекомые каждый год досаждают туристам. Особенно на севере острова, у озера Миватн, рои мошек и мух кружат, вызывая неприятные укусы. Однако, в отличие от комаров, они не переносят болезни.

Москва, Елена Васильева

