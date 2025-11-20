Солнце выбросило гигантский протуберанец размером в 80 раз больше Земли

На Солнце произошла мощная вспышка с протуберанцем, который в 80 раз превышает размеры Земли. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, космическое событие произошло в ночь на 20 ноября.

«Размер плазменного образования в момент отрыва от Солнца превысил миллион километров, что в 80 раз больше диаметра Земли», – уточняется в телеграм-канале лаборатории.

Ученые отметили, что взрыв произошел на обратной от Земли стороне Солнца и не доступен для наблюдения. В то же время не исключено, что гигантский протуберанец связан с тем же центром 4274, который ранее, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года – X5.1 и X4.0.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

