Ученые нашли гигантскую паутину и 111 тысяч живущих в ней пауков

Учёные обнаружили в пещере на границе Греции и Албании гигантскую паутину площадью более 100 квадратных метров, в которой находилось 111 000 пауков. Данные об этом были обнародованы в журнале Subterranean Biology.
Пещера, известная как «Серная пещера», исключительно богата серой и расположена в ущельях Вромонера, геологической области на границе Албании и Греции (северо-запад), в 450 км от Афин.
Обнаруженная паутина охватывает площадь около 106 м2 и включает в себя «69 000 особей домовых пауков (Tegenaria domestica) и более 42 000 особей Prinerigone vagans (Linyphiidae)».
На снимках, полученных агентством AFP в среду, видны фрагменты этого огромного полотна, висящего на стене, словно тяжелый черный бархатный занавес, глубоко внутри пещеры под завороженным взглядом ученого, вооруженного как спелеолог.
«Боже мой, невероятно! Какая фактура!» – восклицает учёный по-английски, касаясь паутины пальцами.
По его словам, в каждом из этих отверстий находится паукообразный.
В журнале исследователи упоминают об «открытии (...) необычайного скопления колониальных пауков», тогда как эти два вида обычно ведут одиночный образ жизни.
Это «первый задокументированный случай формирования колониальной сети у этого вида», отмечают эксперты, уточняя, что эта огромная сеть образована «из множества отдельных сетей, (...) каждая из которых стратегически размещена в месте, где трофические ресурсы (доступная пища, прим. редактора) в изобилии».
«Некоторые участки полотна могут оторваться от стены под действием собственного веса», – объясняют они.
Согласно исследованию, водные источники, расположенные в глубоких нишах пещеры, питают сернистый поток, который протекает по всей длине главного прохода пещеры.
Пауки обитают в пещере вместе со многими другими насекомыми, включая многоножек, скорпионов и жуков.
