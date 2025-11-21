NASA с помощью фото доказала, что комета 3I/Atlas – это не инопланетный зонд

Агенство NASA опубликовало первые детальные изображения межзвёздной кометы 3I/Atlas, которая в последние недели привлекла большое внимание экспертов и общественности. Новые изображения, вызвавшие ажиотаж своим качеством, окончательно подтверждают, что это – просто классическая комета, состоящая изо льда и пыли, а никакой не инопланетный зонд.

«Естественно спросить, что это такое. Мы рады, что мир подумал об этом вместе с нами», – сказала Ники Фокс, администратор НАСА. Затем она описала комету как дружелюбного гостя Солнечной системы. «Мы смогли быстро определить, что она определённо ведёт себя как комета. Мы определённо не видим никаких технологических следов разумной жизни или чего-либо, что могло бы заставить нас предположить, что это что-то иное, кроме кометы», – добавила она.

Она ответила на спекуляции в СМИ, в значительной степени подогреваемые астрофизиком из Гарварда Ави Лёбом. «Он выглядит и ведёт себя как комета, и все данные указывают на то, что это комета. Но этот объект прилетел из-за пределов Солнечной системы, что делает его захватывающим, волнующим и крайне важным с научной точки зрения», – заявил на пресс-конференции заместитель директора НАСА Амит Кшатрия.

Информация о комете была получена с помощью различных приборов, установленных на космических аппаратах с разными возможностями. «Приборы НАСА, собирающие данные 3I/ATLAS, включают космический телескоп «Хаббл», космический телескоп «Джеймс Уэбб», TESS, Swift, SPHEREx, марсоход Perseverance, Mars Reconnaissance Orbiter, Maven, Europa Clipper, Lucy, Psyche (мой любимый), Parker Solar Probe, PUNCH, STEREO и миссию NASA SOHO», – говорит Фокс.

«Мы даже превзошли возможности наших научных приборов, чтобы запечатлеть этот удивительный вид межзвездного путешественника», – добавила она.

В начале октября комета прошла на расстоянии 30 миллионов километров от Марса. Три орбитальных космических аппарата и марсоход Perseverance на Красной планете воспользовались этой возможностью, чтобы запечатлеть объект со всех возможных ракурсов. Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал один из самых близких снимков кометы, а орбитальный аппарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) получил ультрафиолетовые изображения, которые помогут учёным понять состав кометы.

Ожидания были высоки – HiRISE компании MRO обычно делает невероятно подробные снимки Марса. Но на этот раз полученное изображение, представляющее собой размытую чёрно-белую точку, скорее смущает. Хотя в NASA объяснили, что быстрое движение кометы и большое расстояние не позволили сделать более чёткое изображение, это не остановило волну критики в социальных сетях.

Несмотря на критику, размытые фотографии представляют собой ценную научную находку. Различные зонды НАСА отслеживают комету с конца сентября, передавая данные о её составе и поведении. «Это новая научная возможность и новое окно в состав и историю других солнечных систем», – заявил Том Статлер, главный научный сотрудник НАСА по малым объектам, добавив, что НАСА также продолжает обрабатывать дополнительные данные, собранные его космическими аппаратами с начала октября.

В последние недели комета 3I/Atlas находилась слишком близко к Солнцу, чтобы её можно было наблюдать с помощью наземных телескопов. Однако она должна вновь появиться на небе в начале декабря, когда десятки наземных и космических телескопов будут наблюдать за ней. Весной следующего года космические аппараты, работающие вблизи Юпитера, сосредоточат на ней своё внимание. Ближайшее сближение с Землёй комета пройдёт 19 декабря, но всё ещё будет находиться на безопасном расстоянии около 270 миллионов километров, что примерно вдвое превышает расстояние между Землёй и Солнцем. Поэтому она не представляет угрозы для нашей планеты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

