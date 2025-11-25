Ученые придумали, как раскрывать преступления с помощью постельных клопов

Группа исследователей из Малайзийского научного университета (USM) в регионе Пенанг обнаружила, что тропические постельные клопы могут сохранять человеческую ДНК до 45 дней после высасывания крови из своей добычи.

Эти крошечные существа, которые любят прятаться в щелях изголовий, швах матрасов и наволочек, вызывая невыносимый зуд, могут стать доказательством присутствия потенциальных преступников на месте преступления.

Энтомолог Абдул Хафиз Аб Маджид объясняет, что однажды полицейские смогут восстановить полный портрет подозреваемого по одной капле крови. «Мы называем клопов в малайском языке " врагом в одеяле ", – рассказал он агентству AFP. – Но... они также могут быть шпионами, помогающими раскрывать преступления».

В отличие от комаров и мух, клопы не летают. «Напитавшись кровью после кормления, они остаются в ограниченной области радиусом шесть метров, и поэтому более надёжны как свидетели, чем другие насекомые, – пояснил г-н Хафиз. – Именно это делает их уникальными. Можно сказать, что они идеальны как инструмент судебной экспертизы, в отличие от комаров, которые… улетают».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube