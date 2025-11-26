У большинства собак есть ген волков, даже у чихуахуа

Согласно научному исследованию, опубликованному в эту среду, среди предков большинства современных пород собак были волки.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, это не просто генетические остатки, относящиеся к тому времени, когда собаки начали эволюционировать отдельно от волков 20 000 лет назад.

Исследование, проведённое американской группой учёных, показывает, что домашние собаки и волки скрещивались на протяжении последних нескольких тысячелетий. По мнению учёных, это недавнее скрещивание могло повлиять на размер, обоняние и даже характер современных пород собак.

64% пород собак имеют предков от волков

Хотя собаки и волки могут скрещиваться, гибридизация встречается редко. «До этого исследования считалось, что для того, чтобы собака считалась собакой, у неё должно быть мало волчьей ДНК, если она вообще есть», – заявила в пресс-релизе Одри Лин, исследователь из Американского музея естественной истории и ведущий автор исследования.

В сотрудничестве со своими коллегами Одри Лин проанализировала тысячи геномов волков и собак, доступных в общедоступных базах данных. Они обнаружили, что 64% современных пород собак имеют в своём составе предков волков. Даже у крошечных чихуахуа, у которых около 0,2% волчьего предка. «Что совершенно логично для любого владельца чихуахуа», – шутит исследователь.

Среди пород, высоко ценимых в качестве домашних животных, которые не являются результатом преднамеренного скрещивания, наиболее «волкоподобной» является большая французская трёхцветная гончая, в которой содержится около 5% волчьей ДНК. Борзые, такие как афганские борзые и салюки, также занимают высокие позиции. Хотя собаки с волчьей ДНК, как правило, крупнее, это не всегда является отличительной чертой.

Например, у внушительных сенбернаров нет никаких следов волчьего гена. Исследование показывает, что 100% уличных собак, живущих рядом с человеческим жильем, но без хозяев, имеют предков, похожих на волчьих.

По словам Логана Кистлера, куратора Смитсоновского музея естественной истории и соавтора исследования, именно через них волчья ДНК проникла в генетическую структуру собак. Он предполагает, что, например, они могли размножаться с самками, оторванными от стаи из-за разрушения среды обитания в результате деятельности человека.

Осторожный, независимый и территориальный

Исследователи также сравнили характеры собак с волчьей ДНК, используя терминологию, принятую в кинологических клубах для описания разных пород. Собак с небольшим количеством или полным отсутствием волчьей ДНК чаще описывали как дружелюбных, ласковых и легко поддающихся дрессировке.

Собак с большим количеством волчьей ДНК чаще описывают как настороженно относящихся к незнакомцам, независимых, гордых и территориальных. Однако описания черт характера породы несовершенны и не позволяют предсказать поведение конкретной особи, предупреждает Логан Кистлер.

«Волки эволюционировали, приспосабливаясь к определенным местам обитания и условиям, в то время как собаки были завезены людьми во все обитаемые уголки планеты», – рассказал он агентству AFP.

Собакам приходилось адаптироваться к местам обитания, которые им вел человек, а гены волков «давали им преимущества в определённых ситуациях», продолжил он. Так, у многих тибетских пород, например, у малого лхаса апсо, есть ген EPAS1, обусловленный адаптацией к высокогорью. У тибетских волков есть тот же ген.

