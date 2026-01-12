Собаки могут выучить новые слова, подслушивая хозяев

Некоторые особенно одаренные собаки способны запоминать названия новых предметов, просто подслушивая разговоры своих хозяев, подобно детям в возрасте от 18 до 23 месяцев.

Это подтверждается исследованием, опубликованным в журнале Science международной группой ученых под руководством этолога Клаудии Фугаццы из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште.

Исследователи провели два эксперимента с участием 10 собак, обладающих особым талантом к запоминанию слов.

В первом эксперименте хозяевам приходилось напрямую взаимодействовать со своими собаками, многократно показывая и называя две новые игрушки. Во втором эксперименте собаки наблюдали, как хозяин обсуждает игрушки с другим человеком, не принимая непосредственного участия в разговоре. В обеих ситуациях собаки слушали название каждой новой игрушки в течение восьми минут, распределенных на несколько коротких сеансов.

В итоге тесты показали, что в обоих экспериментах семь из десяти собак выучили названия новых игрушек. Чтобы повысить уровень сложности исследователи попросили хозяев сначала показать игрушки, а затем спрятать их в корзинку, произнося их названия только тогда, когда собака их не видела. Несмотря на это временное разделение между объектом и словом, большинству собак все же удалось выучить новые названия.

Исследование предполагает, что способность учиться на основе пассивно воспринимаемой речи может основываться на общих социально-когнитивных механизмах, общих для всех видов, а не быть привязанной исключительно к человеческому языку. Однако исследователи отмечают, что собаки с такой особой способностью к обучению встречаются крайне редко, и их талант, вероятно, отражает сочетание индивидуальных факторов, предрасположенностей и уникального жизненного опыта.

Москва, Елена Васильева

