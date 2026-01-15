Лошади способны чувствовать страх человека – исследование

Лошади способны распознавать страх у людей по запаху, становясь более склонными к испугу и проявляя большую настороженность по отношению к испуганным людям.

Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале PLOS One, ученые собрали образцы пахучих соединений из подмышек участников исследования, а затем наблюдали за поведением лошадей при воздействии различных запахов во время стандартизированных тестов.

Хотя предыдущие исследования показали, что лошади могут улавливать человеческие эмоции по речи и выражению лица, идея о том, что они могут чувствовать наш страх по запаху, оставалась лишь теорией из-за трудностей в изучении обоняния, – сказала ведущий автор исследования Плотин Жардат, научный сотрудник Французского института верховой езды (IFCE).

«Мы, люди, не так хорошо различаем все запахи вокруг нас, в отличие от других животных, поэтому изучать это не так просто», – сказал Жардат в интервью CNN.

Для решения этой проблемы исследователи разработали новый метод, который заключался в размещении ватных дисков в подмышечных впадинах участников исследования, где потовые железы выделяют пахучие соединения.

Образцы были взяты у людей во время просмотра ими пугающего и радостного видеороликов, а также нейтрального образца, и эти подушечки впоследствии были помещены в ноздри 43 разных самок лошадей, удерживаясь на месте с помощью небольших сеток.

По словам Жардата, исследователи тщательно избегали загрязнения другими пахучими соединениями, следя за тем, чтобы с подушечками прикасался только человек, предоставивший образец, а соединения сохранялись путем замораживания подушечек.

Затем лошади подверглись серии тестов, проведенных экспериментаторами, хорошо знакомыми с этими животными, – например, проверялось, будут ли они свободно приближаться к человеку на своем пастбище или пугаться внезапного раскрытия зонта.

Исследователи наблюдали за поведением лошадей, а также собирали данные об их частоте сердечных сокращений и уровне кортизола в слюне – ключевом биомаркере стресса.

Анализ показал, что как поведение, так и физиологические показатели лошадей подвергались влиянию соединений, содержащих человеческий запах.

Исследователи заметили, что лошади, подвергшиеся воздействию запахов, производимых добровольцами, которые смотрели пугающие видеоролики, чаще пугались и реже приближались к людям или исследовали незнакомые предметы.

«Отталкивающие запахи, исходящие от людей, усиливают реакцию лошадей», – сказал Жардат.

«Важно понимать, что лошади могут чувствовать запахи, похожие на наши, даже если они нас не слышат и не видят», – сказала она.

Соавтор исследования Леа Лансад, директор по исследованиям Французского национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE), заявила, что исследование предоставляет доказательства межвидового «эмоционального заражения».

В статье также отмечается, что это имеет практическое значение для тех, кто ездит верхом или работает с лошадьми, в том числе «необходимо учитывать важность эмоционального состояния человека, работающего с лошадьми, и его потенциальную передачу посредством химических сигналов во время взаимодействия человека и лошади».

Хотя мы, люди, не можем контролировать эмоциональные запахи, которые излучаем, Лансаде заявила в интервью CNN, что всадникам следует «сосредоточиться на расслаблении, чтобы ездить спокойно и без страха».

Далее исследователи планируют изучить, чувствительны ли люди к запахам, выделяемым лошадьми при определенных эмоциях, и исследовать химические соединения, участвующие в этом процессе.

Они также планируют исследовать, является ли химическая коммуникация между человеком и лошадью специфичной для страха, или же она происходит и с другими эмоциями.

«Мы начали со страха, потому что это эмоция, которую, как мы ожидаем, испытывают и другие животные, ведь страх позволяет им распознавать опасность и избегать её», – сказала Жардат, добавив, что исследователи планируют изучить печаль и о

