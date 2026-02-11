Птицы во всем мире страдают от шумового загрязнения городов

Птицы во всем мире, и так находящиеся под угрозой из-за интенсивного сельского хозяйства и изменения климата, как выяснилось, также серьезно страдают и от шумового загрязнения городов.

Группа исследователей из США провела всесторонний метаанализ, рассмотрев ряд предыдущих исследований, чтобы понять влияние шумового загрязнения на 160 видов птиц на шести континентах. «Мы обнаружили, что шум, создаваемый человеком, значительно влияет на различные виды поведения, а также на физиологию птиц, оказывает значительное негативное воздействие на размножение», – говорится в исследовании, опубликованном в западных СМИ.

Шумовым загрязнением затрагивается весь репродуктивный цикл, от успешного спаривания до выживания яиц и вылета птенцов из гнезда. «Птицы очень зависят от акустической информации. Они поют, чтобы найти себе пару, предупреждают о хищниках, а птенцы зовут родителей, чтобы сообщить им, что они голодны, – объясняет Натали Мэдден из Мичиганского университета и неправительственной организации «Защитники дикой природы». – Поэтому, если в окружающей среде много шума, как они могут слышать сигналы, издаваемые представителями своего вида?».

Последствия различаются в зависимости от вида птицы и ситуации. Более вероятно, что пострадает рост птиц, гнездящихся в дуплах, в то время как у городских птиц, как правило, выше уровень гормонов стресса. Международный союз охраны природы (IUCN) в октябре подсчитал, что 61% видов птиц во всем мире испытывают сокращение численности, тогда как в 2016 году этот показатель был равен 44 процентам. Основной причиной этого явления является потеря (и деградация) среды обитания, особенно под давлением сельского хозяйства и лесозаготовок.

Исследование 2023 года, основанное на беспрецедентном объеме данных, пришло к выводу, что интенсификация сельского хозяйства стала основной причиной резкого сокращения численности европейских птиц: в среднем ежегодно исчезает около 20 миллионов особей. Птиц стало уже на 800 миллионов меньше, чем в 1980 году. Что касается шума, авторы исследования, опубликованного в среду, считают, что понимание его негативных последствий также помогает бороться с ними.

