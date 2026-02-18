Все птицы Антарктиды могут погибнуть – ученые

Птичий грипп распространяется в Антарктиде и угрожает дикой природе континента, предупредил во вторник в интервью AFP чилийский ученый Виктор Нейра. Наличие особенно опасного варианта птичьего гриппа было обнаружено в апреле 2024 года Нейрой и его командой у пяти поморников – морских птиц, обитающих преимущественно в полярных регионах.

Это открытие было опубликовано в швейцарском журнале Frontiers in Veterinary Science. «Эта болезнь способна убить 100% птиц за короткий период времени», – говорит Виктор Нейра, который около десяти лет изучает птичий грипп в Антарктиде.

С момента обнаружения вирус продолжал распространяться на другие виды животных, обитающих в Антарктике, и случаи заболевания были выявлены вдоль всего 900-километрового участка западного побережья, обследованного учеными. «Вирус полностью распространился по всему Антарктическому региону, где у нас есть возможность проводить исследования», – сетует Виктор Нейра.

В ходе последней экспедиции, проходившей в австралийское лето, новые случаи заболевания были подтверждены примерно у десяти видов птиц, таких как антарктические бакланы, морские чайки, пингвины Адели или генту, а также у антарктического морского котика.

Хотя, по данным Международного союза охраны природы (IUCN), зараженные виды в настоящее время представляют лишь «наименьшую угрозу» исчезновения, Виктор Нейра отмечает, что «антарктические виды, как правило, редки в глобальном масштабе». Численность популяций антарктического баклана и антарктического поморника оценивается всего в 20 000 особей.

Если вирус продолжит распространяться, любой вид, серьезно пострадавший от него, может оказаться под угрозой исчезновения, – предупреждает ученый. По данным Национальной службы рыболовства (Sernapesca), в 2023 году птичий грипп унес жизни примерно 1300 пингвинов Гумбольдта, что составляет почти 10% популяции в Чили.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

