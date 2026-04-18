Сегодня на Земле началась магнитная буря. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, острая фаза нестабильной геомагнитной обстановки выпадет на выходные дни, а в целом продлится до 5-7 суток.

Ученые отметили, что текущий уровень магнитной бури минимальный – G1 по пятибалльной шкале, однако эпизодически вырастать до среднего уровня G2.

«К концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток, можно будет попробовать половить полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны», – уточняется в телеграм-канале Лаборатории.

Как отмечается, это уже вторая магнитная буря в апреле. Первая наблюдалась со 2 по 4 число и достигла тогда уровня, близкого к G3.

Москва, Анастасия Смирнова

