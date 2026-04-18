Суббота, 18 апреля 2026, 22:33 мск

На Земле началась магнитная буря

Сегодня на Земле началась магнитная буря. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, острая фаза нестабильной геомагнитной обстановки выпадет на выходные дни, а в целом продлится до 5-7 суток.

Ученые отметили, что текущий уровень магнитной бури минимальный – G1 по пятибалльной шкале, однако эпизодически вырастать до среднего уровня G2.

«К концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток, можно будет попробовать половить полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части страны», – уточняется в телеграм-канале Лаборатории.

Как отмечается, это уже вторая магнитная буря в апреле. Первая наблюдалась со 2 по 4 число и достигла тогда уровня, близкого к G3.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

