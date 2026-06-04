Созданы «часы старения», предсказывающие ожидаемую продолжительность жизни

Международная группа ученых, в составе которой были представители Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, создали уникальные «часы старения», которые способны предсказывать ожидаемую продолжительность жизни человека и риск заболеваний по анализу активности генов. Об этом сообщили в пресс-служба МГУ.

«Универсальные транскриптомные часы – инструмент, который по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний. Разработанные часы успешно предсказывали время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний в когортах людей из масштабных медицинских баз данных», – отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как отмечается, в биологии «часами старения» называют математические модели, которые способны определять возраст организма по определенным биомаркерам, физической активности или даже по внешнему виду человека. Однако подобные решения обычно неточны в предсказании влияния тех или иных факторов на продолжительность жизни человека или животного. Новые транскриптомные часы, которым дали название tAge, анализируют другой параметр – уровень экспрессии генов, позволяющий узнать, какие из них в данный момент выключены, а какие работают и с какой интенсивностью.

Как пояснил заведующий отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ Сергей Дмитриев, который был одним из авторов разработки, созданные часы уже сегодня способны повысить эффективность поиска лекарств, замедляющих старение.

«Часы старения» были обучены на данных более чем 11 тыс. образцов, соответствующих 25 типам тканей и органов из четырех видов млекопитающих. Часть этих образцов имела отношение к животным с искусственно измененной продолжительностью жизни, благодаря чему часы tAge улавливают тонкие изменения, связанные со здоровьем, болезнями и действием потенциальных геропротекторов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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