Реестр уникальных документов архивного фонда Хакасии пополнился новым источником

Реестр уникальных документов архивного фонда Республики Хакасии, который был создан приказом Министерства культуры РХ в 2024 году, пополнился новым источником – метрической записью о рождении и крещении Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко. На экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры РХ 29 мая 2026 года метрическая запись № 32 по Богородицкой церкви с. Батенёвского была включена в реестр под регистрационным номером 7.

Подлинная метрическая запись о рождении К. У. Черненко была обнаружена московским архивистом В. А. Могильниковым и абаканским генеалогом А. С. Нилоговым 11 марта 2026 года в Национальном архиве Хакасии. Отечественным исследователям удалось выявить эту уникальную запись в метрических книгах церковных приходов Хакасии XIX – начала XX вв.

Согласно метрической записи Константин Устинович Черненко родился 18 сентября 1912 г. по юлианскому (старому) стилю (01 октября 1912 г. – при пересчете на григорианский календарь, действующий в стране с 1918 г.).

Таинство крещения младенца Константина состоялось 23 сентября (06 октября) 1912 г. В столбце «Родители» записано: «Крестьянин деревни Теси Устин Деомидов Черненко и законная жена его Харитина Федорова, оба православного вероисповедания». В столбце «Восприемники» записано: «Крестьянин деревни Теси Фока Феодоров Терсков и той же деревни жена вдова Анна Василиева Лалетина». Таинство крещения совершили: священник Никанор Удальцев и исполняющий должность псаломщика Алексей Смиренский.

До этой архивной находки официальной датой рождения К. У. Черненко считалось 11(24) сентября 1911 г.

В научный и общественный оборот метрическая запись о рождении и крещении К. У. Черненко введена в публикации: Нилогов А. С. Документальная реконструкция родословной Генерального секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Черненко // Научно-исторический электронный журнал архивных учреждений СФО «Сибирский архив». 2026. № 1. С. 1-48. [Электронный ресурс].

В настоящее время Национальный архив Хакасии готовит документы в Росархив для включения данной метрической записи в «Государственный реестр уникальных документов архивного фонда Российской Федерации».

Абакан, Зоя Осколкова

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