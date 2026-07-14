Документально опровергнута история о внебрачном сыне Иосифа Сталина – Константине Кузакове

История так называемого внебрачного сына И. В. Джугашвили (Сталина), известного под именем Константина Степановича Кузакова (1908 – 1996), обрастала мифографией еще с советских времен. Однако никаких подлинных документов о его происхождении до сих пор предъявлено не было, указывает заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского НИИЯЛИ Алексей Нилогов.

В справочно-энциклопедической литературе дата рождения Константина Кузакова – 04 сентября 1908 г., место рождения – г. Сольвычегодск. Из биографии Сталина известно, что он дважды отбывал ссылку в г. Сольвычегодске: первый раз с 27 февраля по 24 июня 1909 г., второй раз – с 29 октября 1910 г. по 6 июля 1911 г. Из первой Коба бежал в Баку, спустя шесть месяцев был арестован и сослан обратно в Сольвычегодск. Таким образом, исходя из имеющейся хронологии очевидно, что Джугашвили не мог быть отцом Константина Кузакова, который родился в сентябре 1908 г. Впрочем, история этого пикантного вопроса запутывалась по мере уточнения хронологических деталей: год своего рождения Константин Кузаков изменил с 1908-го на 1911-й. А сделал он это, по всей видимости, для того, чтобы попасть на время второй ссылки Иосифа Сталина в Сольвычегодске. Но не тут-то было...

«23 июня 2026 г. в Государственном архиве Архангельской области (ГААО) нами была выявлена подлинная метрическая запись о рождении и крещении Константина Кузакова за 1908 г. В метрической книге Сольвычегодского Благовещенского собора имеется запись № 27, согласно которой Константин Кузаков родился 23 августа 1908 г. у мещанской вдовы г. Сольвычегодска Марии Прокопиевой Кузаковой. Таинство крещения состоялось 25 августа 1908 г. В переводе на новый (григорианский) стиль летоисчисления получается, что Константин Кузаков родился 05 сентября 1908 г., а не 04 сентября 1908 г. Скорее всего, при переводе даты на григорианский календарь вместо 13 дней (для дат XX в.) прибавили 12 дней (для дат XIX в.), в результате чего и получилось 04 сентября 1908 г.», – поясняет Нилогов.

В неверифицированных СМИ также сообщалось, что Мария (также Матрена) Прокопьевна Кузакова поехала крестить своего внебрачного сына в соседний г. Котлас, чтобы скрыть факт рождения от политического ссыльного Кобы. Правда, жизненная история сольвычегодской мещанки Марии Прокопьевны Кузаковой оказалась более прозаичной. Ее сын Константин Степанович Кузаков в интервью «АиФ» в 1995 г. вспоминал, что законный муж матери – Степан Михайлович Кузаков – умер за два года до его рождения. А вот следующая информация оказалась достоверной: действительно, сольвычегодский мещанин С. М. Кузаков скончался в июне 1906 г. от чахотки, а не во время Русско-японской войны. Получается, что отцом Константина был неизвестный мужчина, от которого Мария Прокопьевна родила незаконнорожденного сына в августе 1908 г. Отчество «Степанович» и фамилию «Кузаков» Константин приобрел от первого мужа Марии Кузаковой (в девичестве – Батиной, дочери диакона).

Так кем же мог быть настоящий (биологический) отец К. С. Кузакова? Обратимся к именам восприемников (крестных) Константина: ими стали – крестьянин Березонаволоцкой волости Сольвычегодского уезда деревни Павловской Александр Тимофеев Новинский и мещанская девица г. Сольвычегодска Александра Стефанова Кузакова. В генеалогических изысканиях известны случаи, когда биологический отец ребенка мог быть записан в качестве его восприемника, если зачатие случилось вне официального (церковного) брака. Впрочем, сегодня без соответствующей ДНК-экспертизы вопрос биологического происхождения К. С. Кузакова не решить. Одно установлено документально достоверно – никаким внебрачным сыном И. В. Джугашвили (Сталина) Константин Кузаков не был.

«На наш взгляд, мифологизация генеалогии советских руководителей отражает крайне низкий профессиональный уровень исследователей, как правило, игнорирующих документальные первоисточники – церковные метрические книги, – отмечает Нилогов. – Это отчетливо видно по истории с внебрачным сыном Сталина – Александром Давыдовым, чье родство с Иосифом Джугашвили удалось верифицировать и генетически, и документально, и по истории с т. н. внебрачным сыном Сталина – Константином Кузаковым, который так и не узнал имя биологического отца».

Документы по родословию сольвычегодцев Кузаковых будут введены в научный оборот в журнальной публикации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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