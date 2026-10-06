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Нобелевскую премию по физике получил ученый за открытия в области нейтрино

Фото: www.nobelprize.org

Нобелевскую премию 2026 года по физике присудили исследователю Фрэнсису Хальзену. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Хальзен занимался изучением космических нейтрино высоких энергий. Он также внес решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия в области физиологии или медицины досталась трем ученым – Карлу Дейссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю – за их работу по разработке методики расшифровки того, как мозг формирует «воспоминания, чувства и поведение».

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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