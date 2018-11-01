Севастополь оказался среди регионов с наибольшим ростом показателя смертности

Севастополь вошел в ТОП-10 регионов, в которых смертность населения трудоспособного возраста выросла. Об этом сообщает Общероссийский Народный Фронт.

Эксперты ОНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» изучили данные Росстата о смертности населения за первые полгода 2018 года и сравнили показатели с тем же периодом прошлого года.

В 44 регионах России смертность снизилась, в 39 – выросла. Среди субъектов-аутсайдеров оказался и Севастополь, где показатель вырос на 5%. Лидером антирейтинга является Карачаево-Черкесская республика, там рост смертности населения трудоспособного возраста составил 12,5%.

В целом показатель смертности, превышающий среднероссийский уровень (477,9 на 100 тысяч населения), зафиксирован в 59 регионах.

Кроме того, Севастополь вошел в ТОП-10 субъектов с самой высокой смертностью в трудоспособном возрасте от цереброваскулярных болезней. Среднероссийский показатель составляет 29,8, в Севастополе он находится на уровне 43,7.

По словам экспертов, высокие значения показателей смертности в трудоспособном возрасте говорят о проблемах в организации первичного звена и трехуровневой системы медицинской помощи в целом.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 01.11.18

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