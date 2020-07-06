В Севастополе еще у четырех человек выявили коронавирус

В Севастополе за последние сутки выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте правительства города.

Отмечается, что вновь заболевшие находились в контактной группе с ранее инфицированными.

Всего на сегодняшний день в Севастополе подтверждено 249 случаев Covid-19. На лечении в стационарах находятся 43 больных коронавирусной инфекцией. Скончались 5 пациентов, выздоровели – 193.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся более 1135 человек, из них 910 – по месту жительства, 138 – в инфекционной больнице и 87 – в городской больнице №9.

В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 6611 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 687 862. За последний день скончались 135 пациентов с Covid-19, с начала пандемии – 10 296. Выздоровели 3579 человек, за весь период – 454 329.

Севастополь, Наталья Петрова

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