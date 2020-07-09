В Севастополе еще три новых случая Covid-19: инфекцию привезли туристы

В Севастополе за последние сутки зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства города. Covid-19 выявлен у молодых людей, приехавших на отдых из Пермского края.
Число выздоровевших прибавилось: врачи выписали еще одного пациента. Всего излечились от заболевания 200 человек.
На сегодняшний день в Севастополе зафиксировано 257 случаев заражения коронавирусом. Скончались 5 человек.
В больницах продолжают лечение 44 заболевших. Под меднаблюдением находится 1191 человек, из них 253 – в стационарах, 938 – по месту жительства.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 09.07.20
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