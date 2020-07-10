В Севастополе подтвержден еще один случай Covid-19

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе за минувшие сутки. Заболевшей оказалась местная пенсионерка, сообщает правительство города. Сейчас эпидемиологи устанавливают источник инфицирования.
Всего в Севастополе зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. К настоящему времени выздоровели 200 заболевших, скончались 5 пациентов. В больницах остаются 45 больных Covid-19.
Под медицинским наблюдением, как и днем ранее, находится 1121 человек.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 10.07.20
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