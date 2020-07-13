Коронавирус в Севастополь везут туристы: в городе растет заболеваемость Covid-19

В Севастополе за истекшие сутки выявлено 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Восемь заболевших – это люди, прибывшие в Севастополь из других регионов России, остальные – местные жители. Отмечается, что все они контактировали с заболевшими ранее людьми.

Отметим, что днем ранее в Севастополе было подтверждено четыре случая коронавируса. Инфекцию привезли гости города.

На сегодняшний день в Севастополе выявлен 281 случай Covid-19. Выздоровели 210 заболевших. Число смертей от коронавируса не изменилось – жертвами, напомним, стали 5 человек.

В больницах в настоящее время находится 57 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Под медицинским наблюдением остаются 1067 человек.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 13.07.20

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