Коронавирус в Севастополь везут туристы: в городе растет заболеваемость Covid-19

В Севастополе за истекшие сутки выявлено 10 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Восемь заболевших – это люди, прибывшие в Севастополь из других регионов России, остальные – местные жители. Отмечается, что все они контактировали с заболевшими ранее людьми.
Отметим, что днем ранее в Севастополе было подтверждено четыре случая коронавируса. Инфекцию привезли гости города.
На сегодняшний день в Севастополе выявлен 281 случай Covid-19. Выздоровели 210 заболевших. Число смертей от коронавируса не изменилось – жертвами, напомним, стали 5 человек.
В больницах в настоящее время находится 57 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Под медицинским наблюдением остаются 1067 человек.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 13.07.20
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