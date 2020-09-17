В Крыму священник разбился насмерть, упав со скалы

В Севастополе в результате несчастного случая погиб священник. Мужчина сорвался со скалы вместе с семилетним внуком. Ребенка удалось спасти.
Трагедия произошла на территории историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический». Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках Александр Шумский приехал на отдых со своим внуком. Туристы, по всей видимости, решили спуститься к морю и сорвались с обрыва.
Мужчина и мальчик упали с 5 метров. Священник от полученных травм скончался на месте, ребенка госпитализировали в одну из больниц Севастополя.
Крымское управление СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
Севастополь, Зоя Осколкова
Севастополь. Другие новости 17.09.20
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