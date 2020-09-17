В Крыму священник разбился насмерть, упав со скалы

В Севастополе в результате несчастного случая погиб священник. Мужчина сорвался со скалы вместе с семилетним внуком. Ребенка удалось спасти.

Трагедия произошла на территории историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический». Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Хамовниках Александр Шумский приехал на отдых со своим внуком. Туристы, по всей видимости, решили спуститься к морю и сорвались с обрыва.

Мужчина и мальчик упали с 5 метров. Священник от полученных травм скончался на месте, ребенка госпитализировали в одну из больниц Севастополя.

Крымское управление СКР проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

Севастополь, Зоя Осколкова

Севастополь. Другие новости 17.09.20

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