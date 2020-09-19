В Севастополе от коронавируса умер еще один человек

За сутки в Севастополе выявлено 26 новых случаев коронавируса, один пациент скончался, сообщается на сайте городского правительства. Днем ранее в городе было зарегистрировано 24 вновь заболевших.

Среди новых инфицированных 24 местных жителя и двое приезжих. Covid-19 обнаружен у людей в возрасте от 2 лет до 81 года.

От коронавируса скончался 67-летний мужчина. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, пациент находился в реанимации на ИВЛ.

За день выписаны после выздоровления 14 человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе новая коронавирусная инфекция выявлена у 763 человек. Выздоровели 520 человек, 22 человека умерло. «На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 229 человек, в городской больнице № 9 –180. Под наблюдением по месту жительства – 469 человек», – говорится в сообщении.

По оценке главного врача инфекционной больницы в Севастополе Инги Матяж, эпидемиологическая ситуация в Севастополе напряженная. Медик отметила, что городская инфекционная больница заполнена на 100%.

Накануне власти города ввели обязательный масочный режим во всех общественных местах, помещениях и транспорте из-за роста заболеваемости Covid-19.

Добавим, что в Республике Крым за последние сутки подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом, умер еще один пациент. Всего в регионе зарегистрировано 3650 случаев Covid-19. От коронавируса скончались 47 человек. Выздоровели 2393 пациента, в том числе 117 за минувшие сутки.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 18.09.20

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