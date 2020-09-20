В Севастополе не уменьшается суточная выявляемость коронавируса

За минувшие сутки в Севастополе выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, информирует пресс-служба правительства города. Накануне сообщалось о 26 инфицированных.

Среди новых заболевших 24 местных жителя, четыре случая завозные. Коронавирусную инфекцию обнаружили у людей в возрасте от двух до 85 лет.

С начала эпидемии в Севастополе Covid-19 выявили у 791 человека, 22 пациента скончались. Выздоровели 524 заболевших, в том числе четверо выписаны за последние сутки.

В настоящий момент в стационарах находится 215 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 217 человек, в городской больнице №9 – 195. Под наблюдением по месту жительства находятся 449 человек, уточняется на сайте городского правительства.

Напомним, в понедельник, 21 сентября, в Севастополь, как ожидается, поступит первая партия вакцины от Covid-19. Первая партия включает 42 дозы на 21 человека. Прививать будут медработников, список уже составлен. Об этом сообщал первый замдиректора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов. По его словам, до конца года ожидается поставка еще 388 доз на 194 человек.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 19.09.20

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