Коронавирус в Севастополе: новая смерть и почти три десятка заболевших за сутки

В Севастополе не снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией – за сутки в городе подтверждено 27 новых случаев заражения. Столько же заболевших было выявлено днем ранее. От Covid-19 скончался еще один пациент, сообщается на сайте городского правительства.

Среди новых заболевших 25 местных жителя и двое приезжих. Коронавирусную инфекцию обнаружили у людей в возрасте от 19 лет до 81 года лет. Всего в Севастополе Covid-19 выявили у 845 человек.

Число смертей от инфекции и ее осложнений выросло до 23. От ковида скончался 56-летний мужчина. «Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, дыхательной недостаточностью, отеком легких», – говорится в сообщении.

От коронавируса излечились 556 заболевших, в том числе 12 выписаны за минувший день.

На сегодняшний день в стационарах находится 222 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В инфекционной больнице под наблюдением остаются 205 человек, в городской больнице №9 – 202. Под наблюдением по месту жительства находятся 455 человек.

Накануне в Севастополе началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививки получили сотрудники поликлиник и стационаров. Тестовая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Центром им. Гамалеи, поступила в город на прошлой неделе.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 22.09.20

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