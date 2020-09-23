В Севастополе от коронавируса скончались еще два человека

В Севастополе за сутки подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От Covid-19 в городе скончались еще два человека. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Среди вновь инфицированных 19 местных жителей и один приезжий. Коронавирус выявили у граждан в возрасте от 15 до 78 лет.

За сутки скончались два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. У обоих пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония, которая осложнила течение заболевания, отметили в пресс-службе.

После выздоровления выписаны 12 человек.

Всего с начала года в Севастополе Covid-19 подтвержден у 865 человек. Выздоровели 558 граждан, 25 человек скончались.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 23.09.20

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