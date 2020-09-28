В Севастополе от коронавируса скончался еще один человек

В Севастополе за сутки выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции, один пациент скончался. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Днем ранее суточный прирост инфицированных составил 21 человек.

В числе новых заболевших оказались люди в возрасте от 12 до 94 лет, в основном местные жители. Всего в Севастополе выявлено 969 случаев заражения коронавирусом.

За сутки скончался один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Жертвой Covid-19 оказался 82-летний мужчина. Отмечается, что течение заболевания осложнялось двусторонней вирусной пневмонией на фоне сопутствующих хронических болезней.

За весь период эпидемии в Севастополе умерли 27 человек с ковидом. Выздоровели 616 человек, в том числе двое за минувший день.

В настоящий момент в больницах находится 286 человек с коронавирусом. В инфекционной больнице находится под наблюдением 238 человек, в городской больнице № 9 – 225, отмечается в сообщении. Под наблюдением по месту жительства остаются 385 человек.

Севастополь, Наталья Петрова

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