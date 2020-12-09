Правительство Севастополя составило из федеральных денег бюджет города до 2024 года

Правительство Севастополя составило бюджет муниципалитета на 2021 год и плановый период 2022-2023. В парламент труды финансистов правительства заносили в трех больших коробках. Теперь уже депутатам из комитета по экономике придется все эти труды изучать, вносить свои коррективы.

«Бюджет внесен. Нам предстоит большая совместная работа. Все постоянные комитеты и постоянные комиссии рассмотрят документ, внесут предложения, замечания. Основные параметры бюджета – по доходам сохраняется положительная динамика, что касается расходов – бюджет сохранил социальную ориентированность», – отметил Владимир Немцев.

Проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов подготовлен с учетом прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов, объемов и перечней межбюджетных трансфертов.

Согласно законопроекту, доходы главного финансового документа Севастополя в 2021 году запланированы в объеме почти 51,2 млрд рублей, в 2022 году – 51,6 млрд рублей, в 2023 году – около 88,5 млрд рублей. Расходы в 2021, 2022, 2023 годах составят соответственно – 53,3 млрд рублей, 55,5 млрд рублей и 92,2 млрд рублей. Дефицит составит в 2021 году – 2,1 млрд рублей, в 2022 году – 3,9 млрд рублей, в 2023 году – 3,7 млрд рублей. На реализацию ФЦП в 2021 году предусмотрено 22,2 млрд рублей, в 2022 – 22,1 млрд рублей, в 2023 году – 58 млрд рублей.

Всеми этими цифрами правительству Севастополя можно оперировать до 2024 года, потому как правительство России утвердило финансовую помощь для Севастополя по федеральным целевым программам именно на этот срок. Таким образом, 60 процентов бюджета Севастополя на эти годы формируется по ФЦП, а тридцать – на налоговые поступления. Предполагается, что за эти годы помощи город должен научиться зарабатывать на свои нужды сам: поднять экономику, создав условия для бизнеса. Но судя по тому, что предлагают утвердить депутатам, речь снова идет о распределении денег Москвы и Правительства России, вариантов, где и каким образом город сможет обеспечить себя сам, пока нет. Возможно, они появятся на бюджетных слушаниях.

Севастополь, Светлана Евдокимова

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