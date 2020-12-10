В Севастополе открылась выставка, посвященная столетию исхода российской армии из Крыма

В Доме Офицеров Флота Севастополя открылась выставка, посвященная столетию исхода российской армии из Крыма «Путь русского офицера». Портреты офицеров – героев русско-турецкой, русско-японской и первой мировой войн выполнены в художественной технике – графике. Автор работ Дмитрий Дементьев.

Портретная галерея представляет собой сорок портретов военных офицеров царской России. Каждое имя и фамилия – отдельная блистательная история побед и достижений для нашего государства. Например, в портретной галерее такие именитые люди, как русский военный, политический деятель, ученый – океанограф, полярный исследователь, участник русско-японской и Гражданских войн, адмирал, вошедший в историю как руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России Александр Колчак, участник русско-японскойи первой мировой войн, один из главных руководителей в году Гражданской войны, главнокомандующий русской армией в Крыму и Польше Петр Врангель, русский военноначальник, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист, участник русско-японской войны Антон Деникин, русский военноначальник, участник русско – турецкой и русско – японской войн, в годы первой мировой войны начальник штаба армии Юго- Западного фронта Михаил Алексеев, российский военно-морской деятель, вице – адмирал, участник русско – японской и первой мировой войн, во время гражданской войны – командующий Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России, руководил переходом Черноморского Флота из Севастополя и других крымских портов в Константинополь в октябре 1920года Михаил Кедров.

«Мы открыли выставку в день народного единства. – Рассказал директор ДОФ Владимир Пискайкин. – Об офицерах, которые командовали красной армией, большинство много учили и все о них хорошо знает. А вот отдавать дань белогвардейцам долгое время было нельзя, а потом как будто бы неуместно… А ведь это часть истории нашей Родины. Той истории, которую уже нельзя никому изменить. Она уже случилась. Никаких новых персонажей в этой истории уже не появится. Лично мои предки были крестьянами. Они дали мне возможность стать сначала советским, а потом русским морским офицером. Советская власть воспитала меня и сделала человеком. Я ей бесконечно благодарен. Но я понимаю и другое. Наше поколение всегда будет жить с православной верой в сердце и красной звездой на буденовке. Поэтому еще раз повторю, мы не можем изменить историю, но мы можем каждому россиянину достойно и правдиво рассказать об этой истории. Эта вставка небольшая лепта нашего коллектив и Дмитрия Дементьева в этот рассказ».

«Мне, как севастопольцу и офицеру в третьем поколении, было всегда глубоко обидно и досадно, что в городе, который по праву является знаменем русского флота совершенно игнорируются мероприятия скорбной даты исхода российской армии из Крыма. – Объяснил идею возникновения своих работ Дмитрий Дементьев. – Историю пишут победители. И они написали ее таким образом, что из нашей памяти как бы вырезали достойных русских офицеров, которые принесли много военных побед нашему отечеству.

Многие даже отдали свои жизни за российское государство. Буду с нетерпением ждать оценок своего творчества от горожан, гостей города и конечно от действующих офицеров Черноморского Флота».

Выставка «Путь русского офицера» будет работать в ДОФе до конца декабря. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Севастополе экскурсионные группы формируют по принципу не более десяти человек на одном просмотре экспозиции. А Владимир Пискайкин уже анонсирует, что в начале года в ДОФ появится еще одно выставка – портреты красных командиров.

Севастополь, Светлана Евдокимова

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