Число умерших от коронавируса в Севастополе превысило 580 человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Севастополе не уменьшается, но сохраняется на стабильном уровне. За сутки в городе зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Скончались два пациента с подтвержденным ковидом в возрасте 89 и 91 лет, выписаны 18 человек.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 632 человека, 582 из них умерло, выздоровели 12 519 пациентов.

Под наблюдением медиков находятся 538 человек, контактировавших с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Надо отметить, что с 1 апреля суточная заболеваемость коронавирусом не превышает 40 случаев.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 12.04.21

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