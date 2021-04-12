Число умерших от коронавируса в Севастополе превысило 580 человек

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Севастополе не уменьшается, но сохраняется на стабильном уровне. За сутки в городе зарегистрировано 34 новых случая Covid-19, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Скончались два пациента с подтвержденным ковидом в возрасте 89 и 91 лет, выписаны 18 человек.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 632 человека, 582 из них умерло, выздоровели 12 519 пациентов.
Под наблюдением медиков находятся 538 человек, контактировавших с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Надо отметить, что с 1 апреля суточная заболеваемость коронавирусом не превышает 40 случаев.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 12.04.21
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