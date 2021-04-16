Под Севастополем столкнулись две легковушки: 7 пострадавших, двое из них – дети

В ДТП под Севастополем пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.
По информации городского управления МВД, авария произошла в 09:00 на автодороге Танковое-Оборонное: столкнулись две отечественные легковушки. Водитель ВАЗ, двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная Головка, не уступил дорогу автомобилю «Лада-Ларгус», который двигался по главной дороге.
В числе пострадавших – двое детей двух и пяти лет. Они находились на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Севастополь, Наталья Петрова
Севастополь. Другие новости 16.04.21
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